محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير وتجميل ميدان التدريب وشارع عباس العقاد

الفيوم – رباب الجالى

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتفقد أعمال النظافة والتجميل وطلاء الأرصفه والبلدورات بميدان التدريب وشارع عباس العقاد أمام الجامعة، والتى يقوم بتنفيذها طلاب معسكرات كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، وذلك بحضور المهندس حسن صفوت موافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس ايمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس حسين عبد الخالق مساعد المحافظ لشئون الاشغالات والازالات والتجميل، والدكتورة زينب الباهى عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والمهندسة نجاح حافظ وكيل الادارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية وطلاب الجامعه.

اشار محافظ الفيوم أن أعمال التطوير والتجميل التى ينفذها طلاب كلية الخدمة الاجتماعية بجامعه الفيوم بدأت اليوم من ميدان التدريب مروراً بشارع عباس العقاد وصولاً لشارع احمد شوقي، وتشمل الاعمال دهان الارصفه والبلدورات واعمدة الانارة واكشاك الكهرباء والاسوار الحديدية وغرس الاشجار، وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للطلاب المشاركين فى هذه المبادرة لدورهم فى نظافة وتجميل شوارع وميادين المحافظة.

واكد محافظ الفيوم على ضرورة الدقة فى تنفيذ الاعمال مع توافق الالوان مع البعدين البيئى والجمالي، مشيراً أن المبادرة تأتى فى إطار التعاون بين محافظة الفيوم والجامعه فى مجالات نظافة وتجميل البيئة وخدمة المجتمع فضلاً عن دراسة الاحتياجات والمشكلات التى تهم المواطن الفيومي، كما أكد المحافظ على استكمال الانترلوك والبلدورات الناقصة بالارصفة ومعالجة وتمهيد الطرق، لافتاً الى ان تلك الاعمال تسير جنباً الى جنب مع تطوير كافة ميادين المحافظة بمختلف المراكز.



محافظ الفيوم يتابع أعمال التطوير بميدان التدريب



محافظ الفيوم يتابع أعمال التطوير بميدان التدريب



محافظ الفيوم يتابع أعمال التطوير بميدان التدريب