محافظ السويس يفتتح نقطة شرطة المصانع بمنطقة جهاز شمال خليج السويس

السويس – السيد فلاح

افتتح اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس واللواء محمد جاد، مدير أمن السويس يرافقه الدكتور عبد آلله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس واللواء محمد عبد المنتصر، نائب مدير الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية نقطة شرطة المصانع بمنطقة جهاز شمال خليج السويس بحى عتاقة.

وأكد محافظ السويس على أن نقطة الشرطة ستخدم المناطق الصناعية التابعة لجهاز تنمية خليج السويس والشركات العاملة بالمنطقة وعلى طريق الأدبية والسخنة.

حضر الافتتاح كلا من وليد شوقى، رئيس حى عتاقة ومحمود فوزى، رئيس حى السويس وأسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس ومديرى المديريات.

يذكر أنه تم إنشاء مبنى نقطة الشرطة بجهاز شمال خليج السويس بحى عتاقة منذ عام 2001 ولم يتم تفعيل العمل بها.