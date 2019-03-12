محافظ السويس يبحث تطبيق منظومة النظافة للجمع المنزلى

السويس - السيد فلاح

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ،واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الأحياء، لبحث تنفيذ خطة جمع القمامة من المنازل بأحياء السويس، وكيفية تطوير الأعمال وتوفير المعدات والأدوات الخاصة بأعمال النظافة.

وفي بداية الاجتماع، قدم محافظ السويس الشكر لرؤساء الأحياء والعاملين بجهاز النظافة، علي تحسين الأداء في أعمال النظافة، ورفع المخلفات وأعمال التطوير والتجميل، التي تتم بالمدن وشوارع السويس، مطالبًا زيادة المجهود وتكثيف العمل ورفع المخلفات وكنس ورفع الأتربة من أسفل الأرصفة بالشوارع.

وفي الاجتماع، قدم رؤساء الأحياء خطة كل حي، وعدد العمال والمعدات والأدوات والقطاعات، وبرنامج العمل اليومي لبدء العمل في منظومة النظافة للجمع المنزلي.

وأكد محافظ السويس، علي رؤساء الأحياء عمل دورتين عمل يوميا، والتنبيه علي السكان أخراج المخلفات خارج الوحدات السكنية في مواعيد محددة يتم أنزالها ونقلها بمعرفة عمال النظافة.

وكلف اللواء عبد المجيد صقر، اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام، توزيع الفنيين والمهندسين بجهاز النظافة علي الأحياء، لمتابعة أصلاح السيارات بالأحياء خلال الوردية الصباحية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد المحافظ علي رؤساء الأحياء، أعداد دراسة جيدة تشمل جميع الأعمال للجمع المنزلي، ونظافة الشوارع ونقل المخلفات أول بأول.

حضر الاجتماع، كلا من رؤساء الأحياء ومديري التخطيط والمتابعة، والبيئة وفريق الطوارئ والتدخل السريع لجهاز النظافة، والشئون القانونية والمكتب الفني.