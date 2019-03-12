محافظ البحيرة يسلم كرسي متحرك لطالب بكلية الآداب

كتب الأمير نصرى

قام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بتسليم كرسى متحرك لطالب كليه الآداب الذى يعانى من ضمور فى العضلات و عاجز عن المشى و تحريك قدميه.

يذكر أن والد الطالب كان قد تقدم بطلب للمحافظة لتوفير كرسى متحرك لنجله لتسهيل حركته والتيسير عليه حيث أن والده غير موظف ويعمل باليومية ولديه طفل آخر فى الصف الثالث الإعدادى يعانى من نفس المرض.

وعلى الفور وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، مديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيريه لتدبير الكرسى المتحرك وتم تسليم الكرسى للطالب وحثه على مواصله تفوقه فى الدراسة.