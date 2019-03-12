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محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال "القومى للمرأة" بمئوية المرأة المصرية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:10 ص
محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال "القومى للمرأة" بمئوية المرأة المصرية احتفالية المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية بمناسبة مئوية المرأة المصرية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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شهد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، الاحتفالية الكبيرة التى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة بمناسبة الاحتفالات بمئوية المرأة المصرية، برئاسة ماجدة النويش مقررة فرع المجلس، وبحضور عضوات المجلس ومها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وجمع كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلى القوى السياسية وبالتعاون والتنسيق مع مكتبة مصر العامة والتى أقيمت بحدائق الملاحة بشارع محمد على امام مبنى المحافظة القديم.

وتضمنت مراسم الاحتفال أقامة معرض يضم معروضات لكافة الأنشطة الفنية ومنتجات من المشغولات اليدوية والأعمال الفنية واللوحات التشكيلية.

كما تضمن الاحتفال إقامة معرض خاص لعرض تفصيلى لانجازات وأنشطة المرأة الإسماعيلاوية وما تم انجازه على مدى أربع سنوات مضت.

كما تضمن الحفل تقديم مجموعة من العروض الفنية لفرق كرال الأطفال والموسيقى والفنون التابع لمكتبة مصر العامة وفرق وبراعم الكشافة البحرية، وتستمر فعاليات الاحتفالات بالحدائق يوميًا حتى يوم 16 مارس الجارى.

 

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محافظ الإسماعيلية باحتفال المجلس القومى للمرأة بمئوية المرأة المصرية
 

 

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محافظ الإسماعيلية باحتفال المجلس القومى للمرأة بمئوية المرأة المصرية

 

 


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