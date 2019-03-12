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محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان افتتاح متحف الشرطة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:16 ص
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان افتتاح متحف الشرطة جانب من الافتتاح
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، يرافقه الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، واللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية، وأسر الشهداء، مراسم افتتاح متحف الشرطة بمقر مديرية أمن الإسماعيلية، بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد التى تم تنفيذها لرفع كفاءة المتحف، الذى يخلد ذكرى معركة وبطولات رجال الشرطة فى عام 1952 ضد الاحتلال البريطانى.
 
وشارك فى حضور مراسم افتتاح المتحف، كل من أكرم الشافعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، وجمع كبير من القيادات.
 
وخلال مراسم افتتاح المتحف، تم عرض فيلما تسجيليا وثائقيا بعنوان "أنشودة على جسر النضال" عن معركة الشرطة المجيدة ضد الانجليز.
 
ويضم المتحف، عددًا من اللوحات التى تحكى معركة الشرطة ضد البريطانيين عام 1952، كما يضم عددًا من الأسلحة التى كانت تستخدمها الشرطة على مر العصور، بالإضافة إلى وجود ماكيت داخل صندوق زجاجى بداخله مجسم لمعركة الشرطة أمام "قسم البستان" بديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، أثناء محاصرة القوات البريطانية للمحافظة، ويضم أيضًا المتحف مجموعة من الملابس الخاصة للشرطة على مر العصور، وأسلحة عسكرية وسيوف تستخدمها الشرطة، بالإضافة إلى لوحة تضم أسماء الشهداء والمصابين فى معركة الشرطة مع البريطانيين عام 1952.
 
 
 

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