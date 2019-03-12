محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير مدرسة "إبراهيم خضر" الإبتدائية

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمدرسة "إبراهيم خضر" الإبتدائية التابعة لإدارة العامرية التعليمية، بقرية الكرنك منطقة النهضة العامرية أول، والتي جاءت بالمشاركة المجتمعية في إطار تحسين جودة العملية التعليمية.

وأثني المحافظ، خلال الافتتاح علي دور المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في الدعم المستمر للعملية التعليمية بمدارس الإسكندرية، وأضاف أن ملف التعليم من الملفات الرئيسية التي تتصدر أولي أهتماماتنا بجانب ملف الصحة، مؤكدا أن هناك تركيز كبير من المحافظة علي تقليل الكثافات بالمدارس لرفع الجودة التعليمية بها، وتقديم كافة الدعم والرعاية القصوي للمدارس الحكومية خاصة مع اهتمام الدولة بهذا الملف الذي هو أساس تقدم ونهوض أي دولة.

وأشار إلي مبادرة "معا لتعليم أفضل" التي تتبناها المحافظة، بالمشاركة مع الجهات المعنية، وتهدف إلي ضمان جودة التعليم الأساسي بمدارس الثغر، مؤكدا علي ضرورة تدريب المعلمين على أساليب التعليم الحديثة لرفع الكفاءة المهنية لهم مع ضمان الاستدامة في ذلك، وأوضح أن المعلم هو أساس العملية التعليمية الذي يقدم النموذج الصالح والقدوة الحسنة لتعليم أبنائنا، وترسيخ قيم الأخلاق فيهم، وتدريبهم علي استخدام أساليب التجربة والمحاكاة والتكنولوجيا الحديثة في التعلم.

وتفقد المحافظ، أعمال التطوير ورفع كفاءة المدرسة، حيث قام بالمرور علي الفصول وأشاد بمعمل العلوم المطورة بها، كما كرم الطلاب المتفوقين بالمدرسة.

جاء ذلك، بحضور مصطفي العجمي القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وعضو وممثل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، و حنفي محمد حنفي رئيس حي العامرية أول.