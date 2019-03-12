محافظ أسيوط: رصف طرق ساحل سليم بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية لرصف الطرق بمركز ساحل سليم بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون و700 ألف جنيه حتى الآن، مشيراً إلى استكمال أعمال رصف الطرق وتمهيدها وإزالة المطبات العشوائية بقرى ومراكز وإحياء المحافظة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة العليا لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة لرفع كفاءة ورصف الطرق لتحقيق الأمن والسيولة المرورية وفقًا لخطط واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأشار المهندس أسامة محمد مدير وحدة الرصف بالمحافظة، إلى إنه تم الانتهاء من رصف الطرق والميادين المقررة ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ساحل سليم على أن يتم استكمال باقى أعمال الرصف وكشط بعض الطرق وتمهيدها بباقى المراكز فضلًا عن معدلات الإنجاز فى رصف الشوارع بحى شرق ومراكز أسيوط والقوصية ومنفلوط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المرافق والخدمات والطرق المؤدية إلى القرى والنجوع لافتًا إلى المحاضر التنسيقية المسبقة مع جميع شركات المرافق والخدمات قبل البدء فى أعمال الرصف تنفيذًا لقرار الوزير المحافظ.