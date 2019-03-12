مجلس الدولة: لايجوز تحويل الطلاب بـ"التعليم المفتوح" لانتساب موجه

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بأن قرار وزير التعليم العالى بجواز تحويل الطالب المقيد بالتعليم المفتوح الى انتساب موجه بنفس الكلية ، لا يسرى إلا على الحاصلين فقط على الثانوية العامة عام 2010/ 2011 ، ورفصت المحكمة طلب تعديل مسمى شهادة تخرج لطالب حصل على ليسانس حقوق " تعليم مفتوح " لتكون صادرة بالانتساب الموجه .
مجلس الدولة: لايجوز تحويل الطلاب بـ"التعليم المفتوح" لانتساب موجهالثلاثاء، 12 مارس 2019 06:47 م
مجلس الدولة
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