مباحث تموين المنيا تضبط 101ألف كيلو سكر و1790لتر سولار و32 ألف كيلو أسمدة

المنيا - فريق المحافظات

أعلنت مباحث التموين بالمنيا، أنه تم ضبط 1454 قضية تموينية خلال شهر فبراير الماضي، بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة والطب البيطري ومفتشي الأغذية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار، والحد من ظاهرة تهريب وتجميع السلع المدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

وقال العقيد وائل محمد ذكي رئيس قسم مباحث التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 31 قضية تموينية في مجال الغش التجاري، و545 قضية في مجال الرقابة علي المخابز، و750 في مجال الرقابة علي المحلات العامة، و26 قضية تجميع وتهريب السلع التموينية والمواد البترولية، و56 قضية سلع مجهولة المصدر، و26 قضية في مجال سلع اللحوم وبدائلها، و19 في مجال الغرامات، وقضية بطاقات تموينية.

وأضاف رئيس قسم مباحث التموين، أنه تم ضبط 101153 كيلو سكر متنوعة مجهولة المصدر، و6998 كيلو دقيق، 33125 كيلو أعلاف، و32750 كيلو أسمدة، و 8185 كيلو أرز، و 1790 لتر سولار، و8730 كيلو مكرونة، و937 كيلو سلع متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 1000 لتر بنزين، 7108 كيلو زيت طعام، و472 كيلو لحوم متنوعة ذبح خارج المجازر، و173068 عبوة سلع متنوعة مجهولة المصدر، و1628 علبة سجائر، و7056 عبوة سلع متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و10821 وحدة أدوية مجهولة المصدر وبيع أزيد من السعر المقرر، و10480 رغيف خبز بلدي مدعم، و63 بطاقة تموينية، و17 اسطوانة بوتاجاز.

وأكد، أن هذه الحملات التفتيشية تأتى في إطار إحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة المنشآت العامة للوقوف على سلامة المواد الآلية المستخدمة، وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية، والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.