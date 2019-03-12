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ماي: تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجعل العملية تحت سيطرة الاتحاد

الثلاثاء، 12 مارس 2019 07:00 م
ماي: تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجعل العملية تحت سيطرة الاتحاد تريزا ماى
لندن (رويترز)
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 قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء إن السعي لتمديد المدى الزمني للتفاوض بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل التحكم في هذه العملية تحت سيطرة الاتحاد.

 

ومن المقرر أن يصوت نواب البرلمان على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي في وقت لاحق اليوم. وإذا صوت النواب برفضه فإن اقتراعا آخر سيُجرى غدا الأربعاء بشأن إمكانية الخروج من الاتحاد دون اتفاق. وسيجرى تصويت آخر بشأن احتمال تأجيل الانسحاب يوم الخميس.

 

وقالت ماي أمام البرلمان بشأن التأجيل المحتمل "لن يغير النقاش أو المسائل التي تحتاج إلى تسوية، بل سيكون مجرد تسليم (لدفة) السيطرة للاتحاد الأوروبي".

 

وأضافت "سيقررون المدى الزمني المتاح، بمعنى أننا قد لا نحصل على ما نطلبه. قد يكون بإمكانهم أيضا فرض شروط بشأن هذا التمديد. هذا ربما يعني التحرك نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي بصورة لا تفي بتوقعات الذين صوتوا من أجله أو حتى التحرك نحو إجراء استفتاء ثان".

 

 


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