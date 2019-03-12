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مايا مرسى تشارك بالجلسة الافتتاحية للدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:21 م
مايا مرسى تشارك بالجلسة الافتتاحية للدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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شارك وفد مصر برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ، والسفير محمد إدريس رئيس البعثة المصرية فى نيويورك ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، فى الجلسة الافتتاحية للدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة - بنيويورك، والتى عقدت  تحت عنوان "نظم الحماية الاجتماعية والبنى التحتية المستدامة وتمكين النساء والفتيات ".
 
وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لجيرالدين بيرن ناسون رئيسة الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حيث عبرت عن حزنها وأسفها الشديد لحادث سقوط الطائرة الإثيوبية، وطالبت الحضور بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا الحادث المروع.
 
 وأكدت رئيسة الدورة فى كلمتها على ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين والعمل بجدية للقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة.
 
وأشارت إلى أهمية توفير الحماية الاجتماعية للنساء خاصة فى الناحية التعليمية والصحية والتمكين الاقتصادى،  فيما أكد أنطونيو جيناريس الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية تمكين النساء ،والعمل على ارساء مبدأ تكافؤ الفرص ، مشيدا بقدرات النساء على القيادة منذ العصر القديم .
 
 كما شهدت الجلسة مشاركات رئيسة المجلس الاقتصادى والاجتماعى، ورئيسة مجلس الأمن فى دورته الحالية (فرنسا ) ،  ورئيسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، ورئيسة منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، وممثلين عن المجتمع المدنى ومن بعدهم ممثلى المجموعات بدءا بمجموعة الـ 77 ، وألقتها وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية و المجموعة الأوروبية والقاها وزير العمل والعدالة الاجتماعية برومانيا ونيجيريا نيابة عن المجموعة الإفريقية والجزائر نيابة عن المجموعة العربية.
 
 
 

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