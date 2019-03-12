مأساة شاب يحتاج زرع كلى بـــ 350 ألف جنيه بقنا

قنا - وائل محمد

على خلف الله، شاب فى ريعان شبابه، يقيم بقرية الكلاحين الحاجر مركز ققط محافظة قنا، يعانى من فشل كلوى، يجبره على إجراء غسيل كلوى بمستشفى قفط المركزى 3 مرات اسبوعياً.



يقول الشباب على خلف الله، البالغ من العمر 24 عاماً، احتاج لاجراء عملية زرع كلى تكلف 350 الف جنيه، وان حالتنا المادية قد تكون معدومة، وانا يتيم الأب وأقيم وشقيقى ووالدتى المسنة.







اضاف خلف الله، لـ"اليوم السابع"، لا استطيع إجراء عملية زرع كلى لتكلفتها الباهظة، وأناشد أهل الخير بعلاجى، مضيفا انه وصل لمرحلة اليأس من شدة الالم، وعدم استطاعته مساعدة نفسه فى العلاج ومساعدة شقيقة ووالدته فى التغلب على ظروف الحياة القاسية.





واوضح خلف الله، أن عندما كان فى الصف الاول الاعدادى، شعر بالم وعندما ذهب للطبيب أكد انه يعانى من التهابات على الكليتين، وتناول ادوية لفترة كبيرة وصلت ل 8 سنين تقريبا وصلت فى النهاية لفاجعة وهى الفشل الكلوى وانه لابد أن يقوم بإجراء غسيل كلوى حتى يظل على قيد الحياة.





وتابع: قمت بالغسيل الكلوى منذ عامين تقريبا، وذلك لمدة 3 مرات اسبوعيا، حيث اننى طريح الفراش ولا استطيع العمل وان اقل مجهود يؤثر عليا.





من جانبها قالت الام، أن حالتنا المادية قد تكون معدومة وقمت بتربية اطفالى منذ أن رحل زوجى منذ اكثر من 15 عاما تقريبا، وتحملت كثيرا لتربيتهم إلا انى تفاجات بمعاناه نجلى الاصغر بفشل كلوى ويحتاج لزرع كلى، وأن تكلفة العملية كبيرة ولا يستطيعون اجرائها وليس لديهم دخل سوى نجلها الأكبر الذى يعمل عامل باحدى المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر.







وناشدت والدة الشاب من خلال اليوم السابع اهل الخير بمساعدة نجلها وعلاجه حيث أنها تعانى يوميا وقلبها يقطع بسبب ما يشعر به نجلها من الم أمام عينها ولا تستطيع فعل شئ له.





كما اكدت أن تكاليف العملية الباهظة ربما تكون اكبر من استطاعتهم، حيث انها ليس لديها ما تقوم ببيعه لعلاج نجلها، وانها مستعدة لتقديم أى شئ لترى نجلها يعود مجددا لحياتة الطبيعة مثل غيره من الشباب.





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