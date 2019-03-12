لمياء كامل: قمة "صوت مصر" تهدف لترسيخ دور التكنولوجيا لتعزيز الهوية الوطنية

كتبت هبة السبد

قالت لمياء كامل، الرئيس التنفيذى لشركة سى سى بلاس، على هامش مؤتمر صحفى خاص بقمة "صوت مصر الدولية"، أن القمة أول تطبيق عملى لتوصيات "قمة صوت مصر2018"، التى عقدت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وأول منتدى دولى للعلاقات العامة فى مصر، حيث أكدت على ضرورة عقد منتديات فى قطاعات هامة ومؤثرة مثل التكنولوجيا، والطاقة والشمول المالى، وهى قطاعات حيوية تحفز الصورة الإيجابية للدولة.

وتعقد القمة فى 14 أبريل المقبل تحت رعاية المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وتنظمها شركة سى سى بلاس، للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية بالشراكة مع شركة فيكتورى لينك، المتخصصة فى مجال الحلول الرقمية المتكاملة.

وأكدت لمياء كامل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعات الجاذبة للاستثمار، وقادر على توفير حلول للمشكلات التى يعانى منها المجتمع المصرى، خاصة مع تفعيل خطط التحول الرقمى والشمول المالى الذى تتبناه القيادة السياسية والحكومة.

وأضافت "كامل": "قمة صحوة العقول" سوف تستعرض تجارب إبداعية فى مجال التكنولوجيا، لخدمة سائر قطاعات الدولة المختلفة بمصر وسيشارك فيها العديد من الخبراء، ورواد الأعمال الذين استطاعوا النهوض بمشوارهم المهنى وبشركاتهم عبر استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمى فهدفنا ترسيخ دور التكنولوجيا فى تعزيز الهوية الوطنية.

وقالت إنجى الصبان، الرئيس التنفيذى، وعضو مجلس إدارة شركة فيكتورى لينك الشريكة فى تنظيم قمة صوت مصر،: نجاح قمة صوت مصر التى تنظمها شركة سى سى بلاس على مدى الثلاث سنوات الماضية، دفع شركة فيكتورى لينك للشراكة معها فى عقد قمة تخصصيه فى مجال الاتصالات «قمة صوت مصر...صحوة العقول»، مشيرة إلى هدف القمة القيام بدور إيجابى فى بناء الهوية الوطنية من خلال عرض الأفكار، والمقترحات، والحلول التى تمكن قطاع الاتصالات للعب دور حيوى فى النهوض بالبلاد.

وأوضحت "الصبان" أصبح قطاع التكنولوجيا يلعب دورا رئيسيا فى كل المجالات فى ظل استراتيجية الحكومة الحاليه لتعزيز دور الاقتصاد الرقمى، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على كل الخدمات المالية، وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية، وأضافت «إيمانًا منا بأهمية دور قطاع التكنولوجيا، ستكون مشاركتنا فى "قمة صوت مصر ...صحوة العقول " مجرد البداية لشركة فيكتورى لينك، وسنقوم فى المستقبل القريب بتنظيم وعقد العديد من المؤتمرات يكون لها دور فعال فى تنمية مجتمعنا المصرى، ونهضته، وتطوره ليواكب كل ماهو جديد فى عالم التكنولوجيا".

ومن جانبه أشاد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية " e- finance "، بفكرة القمة والقضايا التى سوف تناقشها، مشددا على كون التحول إلى المجتمع الرقمى استراتيجية دولة يتم تنفيذها حاليا، بالتعاون بين كل القطاعات، بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية، تسهم فى القضاء على الفساد، مشيرا إلى أن أمن المعلومات يعد أحد أهم العوامل الرئيسية لضمان تحقيق هذا التحول، وتعزيز منظومة الشمول المالي.

وأضاف "سرحان": هناك نقلة هامة تحدث الآن فى مجال التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الإلكترونية لميكنة الخدمات الحكومية، وتشمل الشبكة المالية، وشبكة الحماية الاجتماعية، ويوجد 1044 نقاط البيع فى كافة مأموريات الضرائب العامة، والعقارية، والدخل المنتشرة بأنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الجمارك، لمنع التعامل النقدى ليصبح الدفع الإلكترونى من خلال منافذ البنوك التى تم الاتفاق معها، على أن تعمل لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضاف سرحان :“نسعى فى e- finance إلى تقديم أفضل الحلول لخلق مجتمع لانقدى والتحول إلى الشمول المالى والرقمى، فقد شرفنا بإنشاء وإدارة أول وأكبر شبكة للمدفوعات والمعاملات الحكومية الإلكترونية "الشبكة المالية للحكومة المصرية" لتربط جميع قطاعات الحكومة المصرية بعملائها إلكترونيا مما يسهل على المواطن معاملاته اليومية”.

وقالت بليرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، أن اهتمام الرئاسة المصرية بالشمول المالى أدى إلى إتاحة الخدمات المالية للمرأة، ومن المتوقع أن تؤدى هذه الجهود، بحلول عام 2021، إلى تقليص الفجوة بين الجنسين فى مصر بمقدار النصف.

وأكدت "أليكو" أن برامج الحماية الاجتماعية التى دشنتها الحكومة تتسم بالكفاءة، وتعد نقطة انطلاق نحو تحقيق الشمول المالى، حيث أطلقت مصر برنامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة) عام 2015 مستهدفا الأسر الأكثر فقرًا، ونحو 90% من المستفيدين من هذه التحويلات من الإناث، كما سيوفر البرنامج مسارات مستدامة للمناطق والسكان الأكثر فقرًا، لتمكينهم من تحسين أوضاعهم فيما يخص شبكات الأمان الاجتماعى، والتعليم، والتوعية المالية، والادخار، وتيسير الحصول على رأس المال.

وأضافت "أليكو": حققت مصر نجاحًا ملحوظًا فى تضييق الفجوة التعليمية، وتظهر معظم الإحصاءات التعليمية تفوق الإناث، بين التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائى، وتسجل الطالبات فى الريف والصعيد، حتى فى ظل انتشار القيم المحافظة، أداء أفضل من حيث إتمام الدراسة الثانوية.

وتشهد قمة "صوت مصر... صحوة العقول حضور مجموعة من المتحدثين العالميين، والمحليين البارزين فى قطاعات مختلفة مثل السيدة إليزابيث ليندر، الرئيس السابق للاتصالات الدولية Facebook والمدير التنفيذى للاتصالات العالمية والشؤون الخارجية بشركة" Beautiful Destinations" التى تعد أحد أهم الشركات المتخصصة فى الترويج السياحى، كذلك تعد "ليندر" من المدونين المؤثرين فى وسائل التواصل الاجتماعى المتخصصين فى مجالى السياحة والسفر.