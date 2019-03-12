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كم واحد فى مصر عنده خط موبايل إضافى..اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 12 مارس 2019 07:53 م
كم واحد فى مصر عنده خط موبايل إضافى..اعرف التفاصيل
كتبت هبة السيد
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كشف استطلاع رأى رسمى، عن تصدر شركة WE قائمة شركات المحمول التى لدى عملائها خطوط أخرى بنسبة 84%، تليها شركة أورنج بنسبة 54%، ثم شركة اتصالات مصر بنسبة 52%، ثم شركة فودافون بنسبة 51%.

 

وأطلقت الشبكة الرابعة المصرية للاتصالات WE رسميا فى 18 سبتمبر 2017، كأول مشغل متكامل فى سوق المحمول يقدم جميع الخدمات الأرضى و المحمولة.


وعن استخدامات العملاء الخط الثانى كـ"بديل أم إضافى"، أظهر الاستطلاع، الذى أجراه جهاز تنظيم الاتصالات و حصلت عليه اليوم السابع، أن نسبة 59% من عملاء "فودافون" يستخدمون الخط الثانى باستخدام متساوى مع الخط الأصلى، ونسبة 1% من العملاء يستخدمون الخط الإضافى أكثر من خط فودافون، ونسبة 27% يعتبرونه خط إضافى، ونسبة 13% لديهم خط إضافى لنفس الشبكة.

وبالنسبة لشركة أورنج، فأن نسبة 41% من عملاء الشركة يستخدمون الخط الثانى باستخدام متساوى مع الخط الأصلى، ونسبة 2% من العملاء يستخدمون الخط الإضافى أكثر من خط أورنج، ونسبة 40% يعتبرونه خط إضافى، ونسبة 17% لديهم خط إضافى لنفس الشبكة.

وبالنسبة لشركة اتصالات مصر، فإن نسبة 53% من عملاء الشركة يستخدمون الخط الثانى باستخدام متساو مع الخط الأصلى، فيما يعتبر نسبة 35% الخط الثانى كخط إضافى، ونسبة 12% لديهم خط إضافى لنفس الشبكة.

وبالنسبة لشركة اتصالات مصر، فإن نسبة 53% من عملاء الشركة يستخدمون الخط الثانى باستخدام متساو مع الخط الأصلى، فيما يعتبر نسبة 35% الخط الثانى كخط إضافى، ونسبة 12% لديهم خط إضافى لنفس الشبكة.

وبالنسبة لشركة WE، فإن نسبة 38% من عملاء الشركة يستخدمون الخط الثانى باستخدام متساو مع الخط الأصلى، ونسبة 1% من العملاء يستخدمون الخط الإضافى، ونسبة 50% يعتبرونه خطا إضافيا، ونسبة 11% لديهم خط إضافى لنفس الشبكة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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اخبار الاقتصاد

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شركة we

فودافون

اورنج

اتصالات




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