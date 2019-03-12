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"قسد": مجاميع كبيرة من عناصر وعائلات داعش تستسلم فى الباغوز

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:42 م
"قسد": مجاميع كبيرة من عناصر وعائلات داعش تستسلم فى الباغوز قوات سوريا الديمقراطيه ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، استسلام مجاميع كبيرة من مقاتلى تنظيم (داعش) الإرهابى وعائلاتهم فى الباغوز شرقى سوريا.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية فى نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جابرييل قد أكد، فى وقت سابق اليوم، أن عملية الباغوز منتهية أو بحكم المنتهية، لافتا إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيرًا إلى أن طبيعة المنطقة الجغرافية واعتماد مقاتلى (داعش) على الاختباء فى الأنفاق، إضافة إلى الألغام والعبوات الناسفة التى زرعوها، هى التى تعيق التقدم.

 


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قسد

سوريا الديقراطيه

الباغوز

داعش




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