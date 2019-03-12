video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 07:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قائمة رعاة ملتقى الشباب العربى الأفريقى.. المؤتمر لا يكلف خزانة الدولة شيئا

الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:23 م
قائمة رعاة ملتقى الشباب العربى الأفريقى.. المؤتمر لا يكلف خزانة الدولة شيئا مؤتمر الشباب - أرشيفية
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى فى مدينة أسوان فى الفترة من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

ويعد الملتقى منصة للشباب من كلا المنطقتين لتبادل الخبرات، كما يتيح الفرصة للمشاركين لمناقشة مُختلَف الموضوعات التى تهم كل من الشباب العربى والأفريقى، من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الأفريقية، وقد أعلنت إدارة الملتقى عن انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات والشركاء الإعلاميين.

 

ويعد البنك الأهلى المصرى من الرعاة الرئيسيين للملتقى، ويشاركه بنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولى CIB  وبنك قطر الوطنى الأهلى QNB، وشركة WE التابعة للشركة المصرية للاتصالات، ومجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقارى، حرًصا منهما على المشاركة الفاعلة والمثمرة فى ملتقى الشباب العربى والأفريقى، مما يفصح عن الدور الوطنى لهذه المؤسسات الكبيرة فى عالم الاقتصاد ودورهما الريادى فى مجال الأعمال.

 

كما تشمل قائمة الرعاة الرسميين للمنتدى كلاً من المصرف المتحد وبنك التعمير والإسكان، وبنك فيصل الإسلامى المصري.

 

ويشارك أيضا كرعاة للملتقى البنك العربى الأفريقى الدولى والبنك المصرى لتنمية الصادرات والبنك الزراعى المصرى وبنك قناة السويس، وأيضاً بوصفهم من أبرز المؤسسات الرائدة فى مصر.

 

كما يشارك أيضاً الشركة المصرفية العربية سايب SAIB مصر وبنك التنمية الصناعية، والبنك المصرى الخليجى EG Bank، وبنك بلوم مصر وبنك البركة، إيمانا بدورهم القومى فى دعم هذا الحدث الهام فى ضوء تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

 

وأكدت إدارة الملتقى أن الملتقى لا يكلف خزينة الدولة شيئاً، وإنما على العكس تماماً، فإنه يساعد فى الترويج السياحى والثقافى لمدينة أسوان بشكل خاص ومصر بشكل عام، كونها تم اختيارها عاصمة للشباب الإفريقى 2019، خاصة أن الملتقى جاء تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذى حقق نجاحا كبيرا خلال نسختيه فى شرم الشيخ 2017 و2018، سواء من حيث التسويق والترويج السياحى للمدينة، أو من خلال أجندته وفعالياته التى تدعو إلى التواصل بين شباب العالم والتأكيد على رسالة السلام وقبول الآخر.

 

ويعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 مارس 2019، فى مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقى"، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms)  والتى تدور فكرتها حول منح الشباب المصرى وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة فى جميع المجالات.

 

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التى تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار فى حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربى والأفريقى.

 

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين فى مدينة أسوان المنطقة الحضارية التى طالما ظلت بوابة مصر على أفريقيا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

احتفالیة خاصة بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفریقى بملتقى أسوان من 16-18 مارس

السيسى يستقبل النائب الأول لرئيس السودان ومدير المخابرات الوطنية

خلال لقائه وزيرة خارجية النرويج.. السيسى يؤكد الالتزام بحل الدولتين كأساس لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.. وإينا إريكسن سوريدي: نتطلع لتعزيز حجم التعاون الاقتصادى مع مصر

السيسي

ملتقي الشباب العربي والأفريقي

اسوان

ملتقي اسوان

منتدي شباب العالم




لا تفوتك
إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة