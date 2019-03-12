فيديو.. شعبة الدواجن توضح كيفية مواجهة الأمراض بالمزارع وطرق حظر تداول الطيور حية

كتب إسلام سعيد

تطرق اجتماع شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، لسبل مواجهة الأمراض التى انتشرت مؤخرا وأثرت على حجم الإنتاج الداجنى ، وتطرق الاجتماع لمطالب الشعبة بشأن حظر تداول الطيور حية فى القاهرة والجيزة..

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الواجن، خلال الاجتماع، إن ناتج الدواجن ارتفع بنسبة 40 إلى 60% وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار لتسجل ما بين 28 إلى 30 جنيها للكيلو للمستهلكين في الأسواق، مشيرا إلى أن الأسعار المعلنة من الغرفة التجارية هى أسعار استرشادية لجميع التجار.

وأشار إلى أن التربية المنتظمة للدواجن فى شهر رمضان ستوفر 2.2 مليون طائر هو ما يوفر اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان، مشيرا إلى عدم احتياج مصر إلى استيراد الدواجن خلال شهر رمضان.

وأوضح عبد العزيز السيد، أن شعبة الدواجن ستشارك فى معارض "أهلا رمضان" لتوفير الدواجن فى منافذ المعرض بالقاهرة، لافتاً إلى أنه تم الاجتماع مع وزارة التموين للتجهيز للمشاركة فى معارض أهلا رمضان.