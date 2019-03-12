فيديو.. داعشيات يتصارعن بعد خروجهن من "الباغوز" بسبب سيدة غير محجبة

كتب : أحمد جمعة

قامت مجموعة من "الداعشيات" الخارجات من بلدة الباغوز شرقى سوريا باتجاه مخيم الهول، بمهاجمة سيدة كاشفة عن شعرها.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، نساء على ظهر شاحنة يرتدين عباءات وخمارات سوداء ويصرخن بشعارات متطرفة.

وقامت إحدى الداعشيات بمسك شعر أخرى قائلة: "لماذا أنت سافرة، ألم تقرأى القرآن، ألا تشعرين بالخجل؟"، بينما قامت أخريات برش مراسلة بالماء وحاولن دفعها خارج السيارة.

كذلك، شاهد صحفيون من "رويترز" زاروا مخيما للنازحين فى شمال شرق سوريا أجنبيات من أتباع تنظيم "داعش" الإرهابى وهن يحاولن الاعتداء على أخريات، فى محاولة لفرض آرائهن المتطرفة عليهن، رغم ما ينتظر التنظيم من هزيمة وشيكة على الأرض.

وقالت سورية فى مخيم الهول الذى نقلت إليه نساء وأطفال من آخر جيب للتنظيم: "يصرخن علينا بأننا كافرات، لأننا لا نغطي وجوهنا... حاولن ضربنا".

وفى حادثة أخرى، أطلق حراس المخيم النار فى الهواء لتفريق بضع متشاجرات واستخدموا أيضا صاعقا كهربائيا للسيطرة على داعشية أجنبية معتقلة.

وقال مسئول أمنى فى المخيم: " الداعشيات الأجنبيات يلقين الحجارة، ويشتمن السوريات والعراقيات ومسئولى المخيم. وحتى الأطفال يواجهون التهديدات".

ولمنع تلك الاعتداءات قامت قوات سوريا الديمقراطية التى تسيطر على مخيم اللاجئين باحتجاز الداعشيات الأجنبيات فى قسم خاص بعيدا عن بقية اللاجئات.

وبلدة الباغوز تعد آخر منطقة مأهولة بالسكان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى بعد أن أدت هجمات فى السنوات الماضية إلى تقليص، إلى حد كبير الأراضى التى كانت تحت سيطرته فى سوريا والعراق.