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فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم صيام الجمعة والسبت للقضاء

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:12 م
فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم صيام الجمعة والسبت للقضاء دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم صيام يوم الجمعة والسبت لقضاء أيام الفطر فى رمضان، جاء فى نصه: ( هل يجوز لى صيام يوم الجمعة لقضاء أيام الحيض التى أفطرتها فى رمضان، لأن هذا اليوم هو يوم إجازتى من العمل؟).
 
وأجاب الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( نعم يجوز صيام يوم الجمعة منفردا فى قضاء أيام الفطر فى رمضان، ويجوز صيام يوم السبت منفردا للقضاء، ويجوز أيضا صيام يومى الجمعة والسبت معا فى القضاء، ولا شئ فى ذلك إن شاء الله ).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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