فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية.. غدا بـ"اليوم السابع"





تحت عنوان فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية.. 70 مليون دولار من الرذيلة والمخدرات لتمويل الإرهاب.. استخدام العملات الرقمية لنقل الأموال.. ولجنة التحفظ ترصد تحويلات بأسماء مواطنين عاديين.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية.. 70 مليون دولار من الرذيلة والمخدرات لتمويل الإرهاب.. استخدام العملات الرقمية لنقل الأموال.. ولجنة التحفظ ترصد تحويلات بأسماء مواطنين عاديين

ـ لإصدار تقارير مشبوهة عن حالة حقوق الإنسان بمصر.. قطر تدفع 115 مليون دولار ل 11 منظمة حقوقية.. القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشهاب ونجدة وضحايا وعدالة الأبرز.. وحقوقيون وباحثون: الدوحة أنفقت أموالاً طائلة على الجماعات ومؤسسات حقوقية

ـ «المشروعات الصغيرة» يحقق حلم «السعيد» بافتتاح معرض لبيع الأدوات المنزلية

ـ الموافقة نهائيا على قانون التصالح فى مخالفات البناء.. 8 حالات لا يجوز فيها التصالح.. والغرامات بين 50 و2000 جنيه للمتر

ـ الرئيس يبحث مع «إينا» تطورات القضية الفلسطينية ويؤكد: الالتزام بحل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى.. وزيرة خارجية النرويج: نتطلع لتعزيز حجم التعاون الاقتصادى مع مصر

ـ ليفربول يبحث عن تذكرة ربع النهائى.. بايرن ميونخ يهدد أحلام محمد صلاح الأوروبية

ـ نستهدف شباب الجامعات و10 آلاف متدرب.. بروتوكول تعاون بين «جهاز المشروعات» و«العمل الدولية»

ـ الجامعات تعلن الحرب على المخدرات واكتشاف تعاطى 12 طالباً فى بنى سويف.. «مكافحة الإدمان» يفحص 246 سائق أتوبيس مدرسى.. ويحيل 11 للنيابة

ـ وزير النقل فى أول اجتماع بقيادات «السكة الحديد»: مش هيمشى إلا اللى يثبت إنه مش شغال.. كامل الوزير يلتقى قيادات الهيئة فى محطة مصر.. ويعلن: شعارنا الانضباط فى مواعيد القطارات وجودة الخدمة وزيادة عوامل السلامة

ـ عدم جمع الأندية بين «الأفريقية والعربية ».. أجيرى يصطحب الـ 25 لاعبا لرحلة النيجر ونيجيريا ويرفض الاستبعاد