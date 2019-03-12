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فتح: إسرائيل تنفذ مخططًا خطيرًا فى "الأقصى" ولن نسمح بتمريره

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:45 م
فتح: إسرائيل تنفذ مخططًا خطيرًا فى "الأقصى" ولن نسمح بتمريره قوات الاحتلال
أ ش أ
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أكدت حركة فتح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى وضعت خطة لإغلاق المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه على غرار الحرم الإبراهيمى فى الخليل، من خلال افتعال أزمات متتالية واستفزازات متصاعدة لخلق مشكلة داخل باحات المسجد يتم أخذها كحجة لتنفيذ المخطط.
وأكد المتحدث باسم الحركة وعضو مجلسها الثورى أسامة القواسمى -فى تصريح اليوم الثلاثاء أن "الأقصى" خط أحمر، وأن القدس بكل ما فيها فلسطينية خالصة، وأن العبث بالمقدسات وخاصة الأقصى المبارك، هو دعوة مباشرة للعنف، وأننا فى فتح لن نسمح بتمرير المخطط الإسرائيلى مهما كلف الثمن.
وقال القواسمى إن إدخال الخمر وتدنيس المسجد الأقصى والاعتداء على الشيوخ ورجال الدين، والاعتقالات المتواصلة، وحملة الإبعاد عن القدس والأقصى، والاقتحامات اليومية لعصابات المستوطنين، ما هى إلا إجراءات مخططة مسبقا تهدف لتغيير الحقيقة وتنفيذ المخطط الذى سيقلب الأوضاع تمامًا.


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