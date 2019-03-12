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غدا.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء

الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:36 م
غدا.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء ، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التي تعمل عليها الحكومة.

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.


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