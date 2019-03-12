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عُمان تعلق تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس بعد حادث الإثيوبية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:46 م
عُمان تعلق تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس بعد حادث الإثيوبية طائرة من طراز بوينج
رويترز
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أوقفت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس على الرحلات المتجهة إلى مطارات السلطنة أو منها عقب حادث تحطم طائرة من نفس الطراز لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

وقالت الهيئة العمانية العامة للطيران المدنى على تويتر إنها قررت "تعليق تشغيل طائرات بوينج 737 ماكس من وإلى جميع مطارات السلطنة إلى إشعار آخر". تشغل الطيران العمانى المملوكة للدولة 5 طائرات 737 ماكس 8، وفقا لموقعها على الإنترنت، وهو نفس نموذج الطائرة الذى تحطم للخطوط الإثيوبية يوم الأحد.

والصين واستراليا وسنغافورة من بين الدول التى أوقفت مؤقتا تشغيل الطائرة منذ الحادث الذى قُتل فيه جميع الركاب والطاقم.

 

 


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