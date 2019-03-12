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عميد آداب الزقازيق: التصحيح الإلكترونى قلص حالات الغش

الثلاثاء، 12 مارس 2019 07:00 ص
عميد آداب الزقازيق: التصحيح الإلكترونى قلص حالات الغش الدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد الدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق أنه فى إطار انشطة الجامعة فى قطاع تنمية البيئة وخدمة المجتمع تم افتتاح معرض للمنتجات والسلع يستمر حتى نهاية الشهر الجارى يعرض فيه كتب وملابس ومحاصيل زراعية بأسعار مخفضة للطلاب والموظفين تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة والدكتور عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

 

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الكلية وضعت مشروع تكافل وكرامة لطلابها حيث يتم إعطاء الطلاب متحدى الاعاقة أو ذوى الظروف الخاصة مثل وفاة الأب أو انفصاله عن زوجته يتم إعطاؤه الكتب مجانا وهناك استجابة كبيرة من أساتذة الكلية فبعضهم اعطى أكثر من 50 نسخة.

 

وقال : إنه تم توزيع 6 آلاف كتاب مجانا فى الترم الاول بمساعدة رؤساء الأقسام و الوكلاء تحت اشراف الدكتور عماد عبد الرازق وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور عبده كساب وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع وهذه المبادرة تتم برعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 

وأوضح مخيمر أن الكلية بجميع اقسامها وكل فرقها خضعت للامتحان الالكترونى والتصحيح الالكترونى والذى كان من نتائجه أن اختبار الطالب يتم فى 70 إلى 100 معلومة على الأقل مما يجعل هذه المعلومات تغطى معظم أجزاء المقرر على عكس الاقتحامات التقليدية والتى تتكون من سؤالين أو ثلاثة ولا يقيس قدرات الطالب العقلية أو استيعابه للمقرر كما أنه قلل من حالات الغش بدرجة كبيرة حيث كانت حالات الغش تتجاوز ال500 حالة فى التيرم والتى تقلصت إلى 50 حالة بما يعادل 10% فضلا عن ازدياد نسبة الدقة والموضوعية والعدالة وقلة نسب التظلمات والالتماسات والشيء الأهم هو ارتفاع نسب النجاح فى المواد المختلفة

 

وقال أن الكلية ستعقد مؤتمرا فى 23 و24 مارس الجارى لقسم علم النفس والفلسفة تحت عنوان "العلوم الإنسانية ودورها فى الحياة اليومية" تحت رعاية رئيس الجامعة والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا حيث يكون موضوعه عن مواجهة الضغوط الحياتية اليومية ومشكلات الأطفال والمراهقين والشباب وكذلك التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة ومشكلات العنف والإرهاب والتطرف يتم خلالها عرض ومناقشة أبحاث وعقد محاضرات وتنظيم ورش عمل.

 


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