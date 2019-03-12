على طريقة "ابن القنصل".. تفاصيل سقوط أكبر مزور أوراق رسمية فى السيدة زينب

استغل مواطن درايته بعوالم الحواسب، ولجأ لتزوير المحررات الرسمية خاصة الشهادات المرضية لبيعها للمواطنين والحصول على الأموال، فضلًا عن تزوير وتزييف الأوراق لمن لا يستحقوا معاش الكرامة والتكافل بوزارة التضامن، حتى سقط فى قبضة الأمن.

ورصدت الإدرة العامة لمباحث الأموال العامة ظهور العديد من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها بنطاق محافظة القاهرة لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية مختلفة، ومن خلال إجراءات البحث والتحرى أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط "محمد أ" ومقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، إذ قام المتهم بإنشاء مكتب لتصوير المستندات بدون ترخيص فى منطقة السيدة زينب، واتخذه وكرًا لممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وتقليد الأختام المعتمدة لها وبيعها لراغبى الحصول عليها، ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيش المكتب، عُثر بداخله على 55 تقرير طبى خالى البيانات منسوب صدوره لعدد من المستشفيات ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، و10 تقارير طبية بالخدمات الإجتماعية الطبية خالى البيانات منسوب صدوره لعديد من المستشفيات "معد للتزوير "، و37 إخطار إجازة مرضية "نموذج 106 " خالى البيانات منسوب صدوره لإحدى الهيئات فرع القاهرة" يفيد توقيع الكشف الطبى على " طلاب، موظفين " لمنحهم إجازة مرضية ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد، وضبط 52 خطاب خالى البيانات وبعضها ممتلئ ببيانات أشخاص مختلفة منسوب صدوره لعديد من الجهات يُفيد موافقة إحدى الوزارات لصرف معاشات " الكرامة " للأسر المحتاجة وذوى الإحتياجات الخاصة من حساب الوزارة بمبلغ 350 جنيه مصريًا ممهورين ببصمات أختام مقلدة وتوقيعات.

وتم ضبط 48 شهادة فحص طبى لراغبى الزواج خالية البيانات تفيد إجراء الفحص الطبى على راغبى الزواج لتوثيق عقود الزواج "مزورة بالكامل"، وجهاز حاسب إلى بمشتملاته وهاتف محمول بفحصهما فنيًا بمعرفه قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما يحتويان "المستندات المضبوطة سالفة الذكر- بصمة خاتم تصديق منسوب صدوره لإحدى الوزارات، وشهادات قيد منسوب صدورها لإدارة شئون التعليم والطلاب بإحدى الكليات" خالية البيانات مزيلة بعدة توقيعات وممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد "معدة للتزوير"، وبمواجهه المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد خبراء أمنيون، أن مباحث الأموال العامة تعمل على المواجهة الشاملة لكافة صور جرائم التزييف والتزوير، والأساليب المبتكرة التى يلجأ إليها مقلدوا ومزوروا ومروجوا كافة أنواع المستندات والمحررات الرسمية والعرفية.

ويتم متابعة نشاط شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وتلق الشكاوى والبلاغات من المواطنين فى الشركات المخالفة وفحصها، والتنسيق مع السفارات الأجنبية بالبلاد بشأن ضبط القضايا الخاصة بالمستندات المزورة والمقدمة لتلك السفارات للحصول بموجبها على تأشيرات لتلك البلاد.

ونظرًا لأن الأمن يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، فقد أولت مباحث الأموال العامة أهمية خاصة لمواجهة جرائم التزوير والتزييف والمال العام والفساد، حيث تم ضبط 4924 قضية فى مجال الإختلاس والكسب غير المشروع والتزييف والتزوير والرشوة وغسل الأموال خلال 4 سنوات.