عقيلة صالح يصل المغرب للمشاركة فى أعمال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى

وصل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار "عقيلة صالح" مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة المغربية الرباط وكان فى استقباله رئيس مجلس النواب المغربى "الحبيب المالكى"، وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي ورئيس ديوان مجلس النواب "عبدالله المصري" الذين وصلوا في وقت سابق ضمن الوفد الرسمي لمجلس النواب الليبى المشارك في أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى سفير ليبيا لدى المغرب " عبدالمجيد سيف النصر ".



عقيلة صالح يصل الرباط

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق أن أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي انطلقت أمس الاثنين حيث شارك أعضاء مجلس النواب الهادي الصغير وأحمد الشارف و واسمهان بالعون ورئيس ديوان مجلس النواب "عبدالله المصري الفضيل " في اجتماعات اللجان التنفيذية والأمناء العامين بالاتحاد وتختتم أعمال المؤتمر في الرابع عشر من الشهر الجاري.