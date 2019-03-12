عبور 63 سفينة قناة السويس بحمولة 3.6 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 63 سفينة، بحمولة3.6 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 37 سفينة بحمولة 2.2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO NATHERLANDS بحمولة 159 ألف طن، قادمة من اليونان، ومتجهة إلى سيريلانكا .

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات البنمية MSC CAMAYA، بحمولة 148 ألف طن قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى مصر