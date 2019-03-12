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الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:12 م
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عاطل يشعل النار فى 3 سيارات بسبب خلافات مع أسرة زوجته بالإسكندرية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:47 م
عاطل يشعل النار فى 3 سيارات بسبب خلافات مع أسرة زوجته بالإسكندرية حريق سيارة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل اندلع، اليوم الثلاثاء، بـ 3 سيارات بجوار كوبرى المكس، مما أسفر عن احتراقها بالكامل، دون حدوث إصابات.

 

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب حريق بـ 3 سيارات بمنطقة المكس.

 

وانتقل مأمور وضباط قسم الشرطة وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

 

وتبين من الفحص نشوب حريق بميكروباص، وسيارة نقل، و"مينى باص" 26 راكبا أثناء توقفها بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن احتراقها بالكامل، دون حدوث إصابات.

 

وكشفت التحريات قيام عاطل بسكب "بنزين" على السيارات الثلاث، وإشعال النيران بها، وذلك لوجود خلافات مع أسرة زوجته، تم القبض عليه.

 

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.


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