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طالبان تكثف الضغوط على القوات الأفغانية فى غرب البلاد

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:03 م
طالبان تكثف الضغوط على القوات الأفغانية فى غرب البلاد طالبان
رويترز
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قال مسؤول اليوم الثلاثاء إن مقاتلى حركة طالبان كثفوا الضغوط على القوات الأفغانية فى إقليم بادغيس بغرب البلاد وقتلوا 20 جنديا وأسروا 20 آخرين حيث يواصل المتشددون تقدمهم رغم محادثاتهم مع مسؤولين أمريكيين.

وقال قيس منجل المتحدث باسم وزارة الدفاع فى كابول إن عددا كبيرا من مقاتلى طالبان نفذوا هجمات على عدة مواقع للجيش فى منطقة بالا مورغاب بالإقليم منذ مساء يوم السبت. وأضاف "القتال لا يزال مستمرا" وأشار إلى أن طالبان استولت على 4 مواقع فى حين تم إرسال تعزيزات من القوات الحكومية بدعم جوى لمنع المقاتلين من السيطرة على المنطقة بأسرها.

وقال عبد العزيز بيج العضو فى مجلس إقليم بادغيس إن 20 جنديا قتلوا وأصيب 10 بينما أسرت الحركة المتشددة 20. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجمات التى وقعت فى بادغيس الواقع على الحدود مع تركمانستان.

وقال المتحدث باسم طالبان قارى يوسف أحمدى إن 20 جنديا سقطوا قتلى بينما تم أسر 28 آخرين والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وعلى الرغم من تصاعد القتال في أنحاء متفرقة من أفغانستان، يشارك زعماء من طالبان ومسؤولون أمريكيون في أطول جلسة لمحادثات السلام بين الطرفين بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما.

 

 

 


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