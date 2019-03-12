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ضبط 5 أطنان باذنجان منتهى الصلاحية داخل ثلاجة فى التل الكبير بالإسماعيلية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:42 م
ضبط 5 أطنان باذنجان منتهى الصلاحية داخل ثلاجة فى التل الكبير بالإسماعيلية حملة تموينية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية، من ضبط ثلاجة لحفظ الأغذية، بداخلها كمية من الباذنجان منتهى الصلاحية، وغير صالح للاستهلاك الآدمى، تزن حوالى 5 أطنان فى التل الكبير.
 
وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام العميد الدكتور ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والقوة المرافقة له، بضبط "ماهر.ع.ص"42 عاما المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدائرة مركز التل الكبير، وذلك لحيازته داخل الثلاجة 630 كرتونة باذنجان منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى تزن حوالى 5 أطنان.
 
وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 

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