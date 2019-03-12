ضبط صاحب مخبز استولى على 48 ألف جنيه من أموال الدعم

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط (75) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مسئول مخبز بلدى في الشرابية بالقاهرة لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف وهمية، وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم، ببيعها فى السوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره ( 48989 جنيهاً "ثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون جنيهاً" ،وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وشركة تطبيقات الكروت الذكية ، وأن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية في المحلة الكبرى بالغربية لحيازته وتجميعه كمية قدرها ( 30 طن ملح طعام غير صالح للإستهلاك الآدمى ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مسئول مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية لتلاعبه وإختراقه نظم تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وإستيلائه على كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة قدره (17,100 طن ) ببيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط مسئول مستودع بوتاجاز في ببا لإستيلائه على كمية كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة قدرها ( 500 "خمسمائة " إسطوانة مخصصة للأغراض المنزلية سعة 12,5 كيلو جرام ) ببيعها بأزيد من سعرها الرسمى بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (8) قضايا أسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها ( 9 أسطوانات بوتاجاز)، وضبط قضية واحدة مواد بترولية ضبط خلالها (عدد 100 لتر مواد بترولية)، وضبط (10) قضية دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها ( 5.150 طن دقيق)، وضبط (119) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (21) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية .. ضبط خلالها (360 كيلو جرام– 14101 عبوة زيت طعام، وضبط قضية واحدة فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (40) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (11.137 طن مواد غذائية متنوعة- 1042 عبوة "عصائر، مقرمشات، سلع غذائية"، وضبط (22) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (2.597 طن "منظفات، بلاستيك"- 420 لتر "منظفات، زيوت سيارات"- 382 عبوة "بويات"- 13245 قطعة "أدوات كهربائية، غيار سيارات، أدوات تصنيع ملابس، مستلزمات طبية"، وضبط (453) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (9) قضايا فى مجال اللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (705 كيلو جرام لحوم)، وضبط (15) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، ضبط خلالها " 725 عبوة سجائر"، وضبط (2) قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة الزراعية .. ضبط خلالها (1.700 طن أسمدة وأعلاف) ، وضبط قضيتين فى مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر.. ضبط خلالها (عدد 960 عبوة "غيار مواتير، دراجات نارية".

وعلى جانب آخر، تمكنت شرطة التموين من ضبط 200 طن زيوت عطرية شديدة الخطورة داخل مخزن غير مرخص لتعبئة وتصنيع زيوت السيارات غير مطابقة للمواصفات، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لتحقيق تلك المستهدفات ، وإنفاذ برنامج عمل الحكومة المرتكز فى أحد ثوابته على توفير مقومات بناء الإنسان المصرى ، من خلال توفير السلع والمنتجات الإستهلاكية الضرورية والتحقق من صلاحيتها للإستخدام الآدمى ووصول الدعم لمستحقيه .

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بالإسكندرية - قيام " منصور ف. م"بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بإستغلال مخزن للزيوت المعدنية "بدون ترخيص" في العامرية، فى تصنيع وتعبئة زيوت الباور والباكم المغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مما يمثل خطراً على السلامة العامة للمواطنين، دون مراعاة إشتراطات السلامة المهنية والحريق مما يعد خطراً على المواطنين المقيمون بذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بالمخزن وضبط (200) طن من الزيوت العطرية الخفيفة شديدة الخطورة مجهولة المصدر يضاف عليها كيماويات لإنتاج "زيت الباكم وباور الفرامل وهيدروليك" منتج نهائى غير مطابق للمواصفات، و (3) طن تراب تبييض مجهول المصدر يتم إضافته للزيوت السابق إستعمالها لتكريرها وإزالة الشوائب منها و(200) عبوة أحبار مجهولة المصدر بإجمالى أوزان (واحد طن) لتلوين الزيوت غشاً وتدليساً و(200) برميل فارغ مُعدة للتعبئة.