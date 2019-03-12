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صور.. وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:50 م
صور.. وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد جانب من حفل التكريم
كتب زكى القاضى
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شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يناير 2019 .

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم فيها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحة، لما أحاطتهم به طوال خدمتهم من كريم الرعاية والاهتمام فى تقاليد أصيلة ستظل رباطاً مقدساً بينها وبين أبنائها، سواء كانوا فى الخدمة أو خارج الخدمة من منطلق أدائهم لواجباتهم التى يحملون أمانتها، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً المدرسة العليا للوطنية وميداناً للتضحية والعطاء من أجل مصر.

وزير الدفاع يكرم القادة المحالين للتقاعد(3)

وقام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لجهودهم، ولتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة ستظل دائماً تتبوأ مكاناتها المرموقة بفضل جهود أبنائها المخلصين الذين لم يبخلوا يوماً على بذل كل غالٍ ونفيس، من أجل رفعة شأن القوات المسلحة، وأن القادة المحالين للتقاعد قدموا نموذجاً يحتذى به فى خدمة الوطن من أجل رفعة شأنه وعلو رايته فى كل لحظاته التاريخية التى مر بها، مشيراً إلى أن نقل مسئولية القيادة  من جيلٍ إلى جيل يعد من التقاليد العسكرية الأصيلة التى تحرص عليها القوات المسلحة التى قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسئوليتها تجاه الوطن.

كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين، لما تحملوه من مسئولية اجتماعية ضخمة فى رعاية الأبناء وتربيتهم على القيم النبيلة من أجل إعداد أجيال قادرة على العمل والعطاء فى المستقبل.

جاء ذلك فى احتفال حضره الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وزير الدفاع يكرم القادة المحالين للتقاعد(2)
 

 

وزير الدفاع يكرم القادة المحالين للتقاعد(4)
 

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