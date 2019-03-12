صور.. محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة لمتابعة استعدادات البطولة الإفريقية

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، جولة تفقدية بمنطقة محيط استاد القاهرة وأماكن إقامة الوفود المقترحة لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية للطرق والمداخل والمخارج من رصف وإنارة وتشجير التى تتولاها مديرية الطرق .

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن عبدالعال، أصدر تعليماته بتكثيف أعمال الإنارة والنظافة ودهان كامل للأعمدة وصيانتها الدورية، مع استكمال نشر وتركيب أعمدة الإنارة التجميلية بطول مداخل الاستاد والطرق المؤدية للمنطقة، وإقامة سياج حديدى تجميلى بمحيط المسطحات الخضراء والجزر الوسطى بعد رفع كفاءتها وتدعيمها بأنواع مميزة من الزهور لإضفاء المظهر الجمالى بمداخل ومخارج المنطقة المحيطة للاستاد، مع تقليم الأشجار وتنسيقها ونظافة أكشاك الكهرباء وطلائها والتأكد من غلقها بإحكام وإزالة أى ملصقات عليها .

وكلف المحافظ إبرهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بسرعة التنسيق مع أصحاب واتحاد ملاك كافة العقارات والمساكن المطلة والمحيطة بالاستاد مثل عمارات العبور وآل رشدان والتوفيق وغيرها للبدء فوراَ فى عملية الطلاء الموحد للمبانى والواجهات المطلة بمحيط منطقة الاستاد، مشدداً على أهمية ظهور العاصمة بالمظهر اللائق بها كأقدم وأكبر مدينة بأفريقيا كلها ليس فى أماكن ومحيط اقامة المباريات وإقامة الفرق الرياضية فحسب ولكن بكافة أحياء العاصمة، خاصة الاماكن السياحية والتراثية .

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة بمراجعة المحاور الرئيسية بالقاهرة خاصة كوبرى أكتوبر وطريق العروبة، وصلاح سالم، والمخيم الدائم ويوسف عباس وطريق النصر وترميم كافة الحفر والمطبات وإعادة الرصف فى حالة الاحتياج واستعواض البردورات الناقصة مع طلائها، وكذلك استكمال بلاطات الأرصفة المفقودة وإعادة طلاء أجسام الكبارى من الداخل والخارج.

وخلال الجولة شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالالتزام بالخطة الموضوعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية وطلاء العقارات فى أماكن استضافة المباريات وإقامة الوفود من إعادة ترميم ورصف الطرق واستكمال الأرصفة، والتأكد من عمل الإنارة بكفاءة و إزالة كافة التشوهات والإعلانات القديمة من فوق الجدران والأسوار وإعادة طلائها لتظهر بالشكل الحضارى اللائق بالعاصمة، مطالبًا أن تتم كافة تلك الأعمال طبقا لخطة التطوير بالتنسيق والتواصل مع إدارة هيئة استاد القاهرة بهدف التجانس وتوحد الأعمال بين داخل وخارج منطقة الاستاد .