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صور.. محافظ الفيوم يفتتح فعاليات مؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:49 م
صور.. محافظ الفيوم يفتتح فعاليات مؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير محافظ الفيوم مع الأطفل بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير
الفيوم – رباب الجالى
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افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فعاليات مؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير الذى عُقد بالمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بدمو، بحضور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد المصرى رئيس الادارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والسيد إبراهيم مدير عام الادارة العامة للمراكز الاستكشافية، وفاتن خشت مدير المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بدمو، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية والطلاب.

تفقد محافظ الفيوم، ورش التدريب المختلفة التى شملت ورش التنمية البشرية وتدوير المخلفات وتصنيع مبيدات حشرية بخامات طبيعية ومونتاج الفيديو والرسم والأشكال الفنية والكونغوفو وورشة الأوريجامى "الفن اليابانى لطى الورق" وغيرها من الورش التدريبية الأخري.

أشار محافظ الفيوم، أن عدد المدربين المشاركين فى فعاليات مؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير 21 مدرباً من طلاب المركز الاستكشافى بدمو يمثلون جميع الادارات التعليمية، وعدد المتدربين يبلغ 300 متدرب من طلاب المدارس بداية من طلاب الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوي.

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته البالغة لمشاركته فى فعاليات هذا المؤتمر، وأشاد بإبداعات الطلاب ومواهبهم المختلفة، وعملهم معاً بروح الفريق الواحد فضلاً عن تحليهم بقيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير (1)
محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير

 

محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير (2)
محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير

 

محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير (3)
محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير

 

محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير (4)
محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير

 

محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير (5)
محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير

 

محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير (6)
محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير

 

محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير (7)
محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير

 

محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير (8)
محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير

 

محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير (9)
محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير

 

محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير (10)
محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير

 

محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير (11)
محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير

 

محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير (12)
محافظ الفيويم بمؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير 

 


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