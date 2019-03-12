صور.. محافظ الإسماعيلية يكرم رؤساء وفود الدول المشاركة فى مهرجان الهجن

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

استقبل اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم، يرافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعائشة أبو السعود رئيس نادى الإسماعيلية للهجن، وممدوح النصيرى مدير عام إدارة السياحة، وعدد من القيادات التنفيذية رؤساء الوفود وممثلى الاتحادات الدولية العربية والأفريقية لرياضة الهجن المشاركين فى الدورة الثامنة عشر لمهرجان الإسماعيلية الدولى لسباقات الهجن، والذى يقام سنويا خلال شهر مارس من كل عام والمقرر له اليوم وغدًا.

وخلال مراسم استقبال رؤساء وفود الدول المشاركة والتى حضرها كل من الشيخ على بن محسن الأحيوات، رئيس جمعية الهجانة الأردنية والوفد الأردنى والشيخ مقبول جمعة الحويطى، رئيس الوفد السعودى والشيخ إبراهيم تلى، رئيس الوفد الجزائرى وممثلى كل الاتحادات العربية المشاركة فى دورة مهرجان هذا العام.

وخلال اللقاء أعرب جموع ممثلى الوفود المشاركة عن بالغ سعادتهم بحضور دورة مهرجان هذا العام، مؤكدين أنه يوجه رسالة إلى العالم أجمع عن مدى عراقة آواصر المحبة والإخاء بين الشعوب العربية ومختلف الدول المشاركة، مما يعكس ويؤكد أن مصر أم الدنيا وستظل دائمًا وأبدًا واحة الأمن والأمان.

وقام محافظ الإسماعيلية بتبادل الدروع والهدايا التذكارية مع رؤساء الوفود مرحبًا بالجميع، معربا عن سعادته بمشاركتهم فى دورة هذا العام.