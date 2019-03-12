صور.. محافظ الإسماعيلية يستعرض استعدادات المحافظة لاستضافة أمم أفريقيا

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

عقد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية اجتماعا بحضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة وسامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومحمد شيحة، رئيس اللجنة المنظمة لاستضافة الإسماعيلية لأحدى مجموعات بطولة أمم أفريقيا وأحمد العايدى، المستشار الإعلامى للمحافظة وذلك لاستعراض ومناقشة الترتيبات وأعمال التجهيزات والاستعدادات الخاصة باستضافة أحدى مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، على ملعب استاد الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات لاستقبال تلك البطولة وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية هذا الحدث الجلل لا سيما وأن بطولة كأس الأمم الأفريقية تعد واحدة من كبريات وأهم البطولات القارية التى تنتظرها جماهير كرة القدم.

كما أكد محافظ الإسماعيلية على أنه سوف يتم تشكيل مجموعة من اللجان الشبابية من أبناء المحافظة المتميزين ضمن اللجنة المنظمة لاستضافة مجموعة الإسماعيلية والقيام على خدمة الوفود والزوار خلال البطولة كما أكد على جميع المسؤلين بضرورة الإسراع فى إنهاء كافة إجراءات الإعداد والتجهيز لاستقبال البطولة على الوجه الأكمل بما يليق باسم مصر والإسماعيلية ووجه بضرورة الاهتمام والتركيز على رفع كفاءة وتجميل وتزيين جميع الأماكن والطرق والمحاور والمرورية خاصة أن المحافظة تمتلئ بالمناطق والمزارات السياحية المتميزة التى من المرجح أن تشهد إقبالًا من الزوار خلال تنظيم البطولة الأفريقية.

وأشار "عثمان" إلى أنه تم تشكيل عدة لجان والتى تولت مراجعة ومتابعة جاهزية جميع الملاعب والمنشآت الرياضية وأماكن الإقامة والإعاشة بالإضافة إلى رفع كفاءة وتجميل وتطوير جميع المناطق والمزارات السياحية ومراجعة صيانة كشافات وأعمدة الإنارة وصيانة المسطحات الخضراء مؤكدًا على حتمية أن تكون الإسماعيلية فى أبهى وأجمل صورة لاستقبال ضيوفها.

وأضاف أنه تقرر وضع شاشات عرض بعدد من الميادين والحدائق العامة بأحياء المدينة لإتاحة القدر الأكبر من الفرص للجماهير وعشاق كرة القدم لمتابعة المباريات .

عقد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، مؤتمرًا موسعًا مع مجموعة كبيرة من شباب النقابات المهنية بالمحافظة وشباب الجامعات والقيادات النسائية الشابة وعدد من رؤساء القرى فى حضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لتوضيح أهمية وحتمية ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس أبنائنا ومشاركة الشباب جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية فى التوعية والتحذير من مخاطر حروب الجيل الرابع والغزو الفكرى لعقول أبنائنا فى ظل التحديات التى تواجهها مصر.

وخلال المؤتمر أكد محافظ الإسماعيلية على أن الشباب هم كلمة السر الحقيقية فى إعادة رسم مستقبل مصر كما أكد على أنه لابد من تفعيل دورهم فى نشر الوعى والتوعية التى تكفل تحقيق الاستقرار التام لمصر وعليهم دور كبير فى ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن.

وخلال المؤتمر استعرض "عثمان" مع الشباب عددًا من القضايا والموضوعات الهامة التى تضمنت استراتيجية الأمن القومى المصرى ومواجهة التحديات التى تواجه مصر فى الوقت الراهن وملف الولاء والانتماء للوطن وجهود الدولة وما تبذله لتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة وما يجرى تنفيذه منها على أرض الإسماعيلية والذى يبشر بغد مشرق وواعد للمحافظة وشبابها.