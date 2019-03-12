صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان انطلاق فعاليات مهرجان سباقات الهجن

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد على شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة، ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة فايد مراسم انطلاق فعاليات اليوم الأول لدورة مهرجان الإسماعيلية الدولى الثامن عشر لرياضات وسباقات الهجن العربية لعام 2019، وسط حشد جماهيرى كبير من كبار رموز وشيوخ وعواقل القبائل العربية والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، والتى أقيمت بمضمار السباق المخصص لها بصحراء سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، والتى شارك بها عدة دول عربية وأفريقية وممثلو القبائل العربية من مختلف محافظات مصر على مدى يومى 12 و13 من شهر مارس الحالى.

وتضمنت مراسم حفل الافتتاح لدورة المهرجان لهذا العام والتى حضرها الشيخ الشيخ عبد الله جهامة، شيخ مشايخ سيناء والمجاهدين، وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، وسلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والشيخ أمين الشعرواى رئيس لجنة المسابقات الأسبق بالاتحاد، وإبراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية عضو البرلمان السابق، وممدوح النصيرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وممثلو قطاعات ومديريات الشباب والرياضة والثقافة، تقديم مجموعة من الاستعراضات الفنية والغنائية لفرقة الفيروز للدبكة من شمال سيناء.

وتضمن برنامج اليوم الأول للسباقات تنظيم عدة أشواط للسباق بين الهجن المشاركة من إجمالى عدد الأشواط التى تسملها المسابقة على مدى اليومين والتى تبلغ عدد 14 شوطًا منها شوط سباق الماراثون لمسافة 15 كيلومترً، وشوط سباق الحقائق لمسافة 5 كيلومتر وسباق الهجن البكارا لمسافة 3 كيلو متر، وقد تربعت قبائل شمال وجنوب سيناء على المراكز الأولى والفوز بنتائج الأشواط التى تم تنظيمها فى اليوم الأول للمهرجان.

وفى كلمته التى ألقاها محافظ الإسماعيلية، خلال إعطائه إشارة بدء انطلاق المهرجان، أكد سعادته بضيوف الإسماعيلية ومصر من مختلف الدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى دورة هذا العام، مشيرًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى دعم ومساندة هذا المهرجان وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة حتى يخرج المهرجان بالشكل اللائق باسم مصر والإسماعيلية عالميا وإقليميا، كما وعد بتطوير هذا المهرجان الدولى شكلا وموضوعا، ودعمه بكل الخدمات اللازمة اعتبارا من العام المقبل.

ثم قام محافظ الإسماعيلية بتسليم سيف الملك عبد العزيز آل سعود الذهبى للفائز بالمركز الأول فى سباق شوط الماراثون الرئيسى وهو الهجان حرب أبو سلمان، من قبيلة أم زينة.

كما أعرب رؤساء الوفود واتحادات الدول المشاركة عن بالغ سعادتهم بتواجدهم على أرض مصر والإسماعيلية، موجهين رسالة إلى العالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان للجميع.