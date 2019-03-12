video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. سفارة إثيوبيا بالقاهرة تتلقى العزاء فى ضحايا الطائرة المنكوبة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:07 م
صور.. سفارة إثيوبيا بالقاهرة تتلقى العزاء فى ضحايا الطائرة المنكوبة جانب من العزاء
هناء أبو العز - تصوير محمد الحصرى
إضافة تعليق

استقبلت السفارة الإثيوبية، صباح اليوم الثلاثاء، العزاء فى ضحايا الطائرة الاثيوبية التى تحطمت الأحد الماضى وراح ضحيتها 157 شخصا من 33 جنسية من بينهم 6 مصريين.

وتلقى العزاء السفير فوق العادة دينا مفتى سيد، ومفوض جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى جمهورية مصر العربية، والسفير مروان بدرشى نائب رئيس البعثة.

وتوافد سفراء الدول العربية والأجنبية والإفريقية، على السفارة من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر، لأداء واجب العزاء والتدوين فى كتاب التعازى.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الاثيوبية، بوينج 737 ماكس، قد تحطمت بعد مغادرتها مطار أديس أبابا بست دقائق، فى طريقها إلى نيروبى.

عزاء ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة (1)
 

 

عزاء ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة (2)
 

 

عزاء ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة (3)
 

 

عزاء ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة (4)
 

 

عزاء ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة (5)
 

 

عزاء ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة (6)
 

 

عزاء ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة (7)
 

 

عزاء ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة (8)
 

 

عزاء ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة (9)
 

 

عزاء ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة (10)
 

 

عزاء ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة (11)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر فى إثيوبيا:تحديد جثامين ضحايا حادث الطائرة

اديس ابابا

اثيوبيا

سفارة اثيوبيا

العزاء

الطائرة الاثيوبية




لا تفوتك
التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة