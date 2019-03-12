صور.. سفارة إثيوبيا بالقاهرة تتلقى العزاء فى ضحايا الطائرة المنكوبة

هناء أبو العز - تصوير محمد الحصرى

استقبلت السفارة الإثيوبية، صباح اليوم الثلاثاء، العزاء فى ضحايا الطائرة الاثيوبية التى تحطمت الأحد الماضى وراح ضحيتها 157 شخصا من 33 جنسية من بينهم 6 مصريين.

وتلقى العزاء السفير فوق العادة دينا مفتى سيد، ومفوض جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى جمهورية مصر العربية، والسفير مروان بدرشى نائب رئيس البعثة.

وتوافد سفراء الدول العربية والأجنبية والإفريقية، على السفارة من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر، لأداء واجب العزاء والتدوين فى كتاب التعازى.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الاثيوبية، بوينج 737 ماكس، قد تحطمت بعد مغادرتها مطار أديس أبابا بست دقائق، فى طريقها إلى نيروبى.