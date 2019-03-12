صور.. رئيس شركة ماونتن فيو: القطاع العقارى حقق نسبة نمو تخطت الـ33% العام الماضى

كتب أحمد حسن - تصوير أشرف فوزى

نظمت شركة ماونتن فيو، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل ونسب تنفيذ مشروعاتها، والاستثمارات المقرر ضخها خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال المهندس عمرو سليمان، رئيس شوكة ماونتن فيو، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، إنه من المقرر بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع I city القاهرة الجديدة العام المقبل، لافتا إلى أن السوق العقارى حقق خلال العام الماضي نسبة نمو تخطت الـ33%‏.

وأضاف أن السوق العقارى المصري سوق ناشئ، وما زال الاستثمار العقارى داخل مصر استثمار آمن، لافتا إلي أنه لا يوجد بمصر مسببات حدوث الفقاعة العقارية.

وأوضح رئيس شركة ماونتن فيو، أن تصدير العقار، أصبح عنوان المرحلة الحالية والمقبلة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 5 ملايين أجنبى بمختلف الجنسيات العربية والأجنبية يقيمون داخل مصر.

وأشار إلي أن العقار المصرى يعد الأرخص علي مستوي العالم، وهو ما يجعل العقار المصري ينافس بقوة الأسواق العالمية، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير فى قدرة المطورين والدولة على تصدير العقار المصرى.

وأكد أن التركيز علي متطلبات العميل، يعد سياسة الشركة وهو ما يميز شركة ماونتن فيو عن غيرها، مشيرا إلى أن تقديم خدمات إضافية لعملاء الشركة وخدمة ما بعد البيع الهدف الرئيسى للشركة، لافتا إلى أن أغلي سعر متر للوحدات داخل كموبندات الشركات العقارية يكون داخل شركة ماونتن فيو والذي وصل سعر المتر كمبوند ماونتن فيو نيو كايرو لـ50 ألف جنبه للمتر.

وبما يتعلق بتأخير التنفيذ في مشروع I city أكتوبر، قال إن تصميم المشروع المختلف عن باقي المشروعات المعتادة تطلب الحصول على موافقات وإجراءات كثيرة تخطت الـ6 شهور.









































