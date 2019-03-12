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صور.. توزيع 27 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بالسويس

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:24 م
صور.. توزيع 27 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بالسويس توزيع 27 وحدة سكنية للأسر
السويس - السيد فلاح
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قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بحضور خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة بتوزيع 27 وحدة سكنية للأسر الأولي بالرعاية من أبناء السويس في احتفالية اقيمت بقاعة ديوان عام المحافظة مساء اليوم.
 
وقدم محافظ السويس التهنئة للأسر التي حصلت علي الوحدات السكنية، مؤكدًا عليهم بضرورة الحفاظ علي هذه الوحدات السكنية والإنتقال اليها في موعدا أقصاه الأول من شهر مايو 2019.
 
وقدم محافظ السويس الشكر لمديرة التسكين صباح محمد والمهندس عبد الصمد أحمد مدير عام الإسكان بالسويس واللجنة المشكلة لبحث الحالات والجهات التي شاركت في أعمال البحث الاجتماعي لهذه الاسر.
 
حضر اللقاء كلا من رؤساء الأحياء وومديري التضامن الاجتماعي وخدمة المواطنين والصحة والأوقاف والقوي العاملة ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وأهالي الآسر المستحقة لهذه الوحدات.
 
توزيع 27 وحدة سكنية للأسر (1)
 

توزيع 27 وحدة سكنية للأسر (2)
 

توزيع 27 وحدة سكنية للأسر (3)
 
 
توزيع 27 وحدة سكنية للأسر (4)
 

توزيع 27 وحدة سكنية للأسر (5)
 
 
توزيع 27 وحدة سكنية للأسر (6)
 
 
توزيع 27 وحدة سكنية للأسر (7)
 

توزيع 27 وحدة سكنية للأسر (8)
 

توزيع 27 وحدة سكنية للأسر (9)
 

توزيع 27 وحدة سكنية للأسر (11)
 

 


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