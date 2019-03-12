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صور.. تشييع جثمان الراحل نبيل زكى لمثواه الأخير بمقابر العائلة بحلوان

الثلاثاء، 12 مارس 2019 07:31 م
صور.. تشييع جثمان الراحل نبيل زكى لمثواه الأخير بمقابر العائلة بحلوان تشييع جثمان الراحل نبيل زكى
كتب هشام عبد الجليل - تصوير عمرو مصطفى
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شيعت اليوم الثلاثاء جنازة الكاتب الصحفى نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع،  لمثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة 15 مايو.

حضر الجنازة سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب،  وعائلة الفقيد وعدد من أعضاء الحزب وبعض الشخصيات العامة.

هذا وقد توفى اليوم الكاتب الصحفى نبيل زكى، رئيس التحرير السابق لجريدة الأهالى ، بعد صراع طويل مع المرض، ويعد زكى أحد رموز حزب التجمع والمتحدث الرسمى للحزب لسنوات طويلة، بالإضافة إلى عضويته بالمكتب السياسى لحزب التجمع، وعمل "زكى" رئيسا لتحرير ورئيسا لمجلس إدارة جريدة الأهالى، كما شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق.

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (1)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (2)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (3)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (4)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (5)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (6)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (7)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (8)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (9)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (10)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (11)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (12)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (13)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (14)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (15)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (16)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (17)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (18)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (19)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (20)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (21)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (22)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (23)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (24)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (25)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (26)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (27)
 

 

تشييع جثمان الراحل نبيل زكى (28)
 

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