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صور.. السيطرة على حريق منزل بإسنا وتفحم حجرة بالكامل دون مصابين

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:17 م
صور.. السيطرة على حريق منزل بإسنا وتفحم حجرة بالكامل دون مصابين جانب من الحريق
الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الحماية المدينة بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، اليوم الثلاثاء، فى السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة دويح جنوب محكمة إسنا، مما أسفر عن تفحم محتويات حجرة بالطابق الثانى العلوى، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، بلاغ يفيد بنشوب حريق فى منزل بمنطقة دويح جنوب محكمة إسنا، وعلى الفور أمر محمد سيد سليمان رئيس المدينة أجهزته التنفيذية بالانتقال لموقع الحريق، وتم إبلاغ الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد للمنازل المجاورة، وتمت عملية الإخماد، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات حجرة بمنزل دور ثانى علوى ولا توجد إصابات أو خسائر فى الأرواح.
 
وأمر رئيس المركز محمد سيد سليمان، بتشكيل لجنة على الفور من الإدارة الهندسية ووحدة الشئون المختصة للانتقال لموقع الحريق والمعاينة وحصر التلفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
السيطرة علي حريق منزل بمنطقة دويح بإسنا وتفحم حجرة بالكامل دون مصابين (1)
السيطرة علي حريق منزل

السيطرة علي حريق منزل بمنطقة دويح بإسنا وتفحم حجرة بالكامل دون مصابين (2)
السيطرة علي حريق منزل بمنطقة دويح 

السيطرة علي حريق منزل بمنطقة دويح بإسنا وتفحم حجرة بالكامل دون مصابين (3)
السيطرة علي حريق منزل بمنطقة دويح بإسنا 
 
 

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