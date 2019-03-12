صور.. التأمين الصحى بالأقصر: فحص 7747 طالبًا موزعين على 25 مدرسة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحى الدكتور محمود عبدالوهاب يوسف، استمرار أعمال مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أن المبادرة قامت أمس الإثنين بتوقيع الكشف على عدد 7747 طالب موزعين على 25 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأشار الدكتور محمود عبدالوهاب يوسف – فى بيان صحفى - إلى أن المبادرة تهدف لفحص طلاب المرحلة الابتدائية للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة، موضحا أن هذه الفحوصات تتم ظاهريا عن طريق قياس الطول والوزن ونسبة الهيموجلوبين بالدم لاكتشاف الانيميا مبكرا عن طريق أخذ عينة من دم التلميذ وذلك بالوخذ بشكاكة طبية تستخدم مرة واحدة فقط لكل طالب وهى معقمة وآمنة تماما وذلك عن طريق فنى متخصص بالإضافة إلى قياس الطول والوزن لاكتشاف أى خلل هرمونى ومعالجته مبكرا تحت إشراف فريق متخصص ومدرب من أطباء الأطفال المتواجدين بعيادات الطلاب بالفرع.

كما أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن المديرية تقوم بتقديم كافة أنواع الدعم للمستشفى العائم المتنقلة المتواجدة حاليا فى النيل بمدينة الأقصر لتقديم خدمات طبية لأطفال المحافظة مجانا، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الصحة وأندية روتارى مصر، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح السيد عبد الجواد – فى بيان صحفى - أن هناك سيارة تتواجد بجوار المستشفى العائم تقدم خدمات تنظيم الأسرة لأمهات الأطفال، كما تقوم إدارة النفايات الطبية يومياً بسحب النفايات لحرقها فى محارق الصحة، كما تم تشكيل فريق دعم لوجستى من مدير إدارة القوافل العلاجية ومدير العلاقات العامة ومدير الإعلام ومدير الرقابة والمتابعة ومدير رعاية الأمومة والطفولة وذلك لتقديم أوجه الدعم للقافلة.

وأضاف عبدالجواد، أن مديرية الصحة بالأقصر أشرفت على إقامة عدد 9 قوافل طبية منذ بداية شهر يناير وحتى الآن، أسفرت عن إجراء 159 عملية جراحية والكشف على 6290 مريض، وذلك فى إطار إهتمام الدولة بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.



مدير التأمين الصحي بالأقصر فحص 7747 طالب موزعين علي 25 مدرسة

جانب من حملات فحص طلاب مدارس محافظة الاقصر

المبادرة برعاية الرئيس السيسى لفحص طلاب المدارس المختلفة

وكيل صحة الأقصر بالقوافل الطبية

وكيل صحة الأقصر بالقوافل الطبية