"صحة القليوبية" تنظم اليوم قافلة طبية لقرية "أكياد دجوى" بطوخ تضم 6 تخصصات

القليوبية - إبراهيم سالم

قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية، انتهى من إعداد خطة العمل للقوافل خلال شهر مارس الحالي، لتغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالي القوافل هذا الشهر بلغت 9 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف "الطباخ"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنظم، اليوم الثلاثاء، الموافق 12 مارس، قافلة طبية لقرية أكياد دجوي التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، والتى من المقرر أن تضم 6 تخصصات وهى "الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وجراحة عامة، والنساء والتوليد، والعظام".

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية ستنظم 9 قوافل طبية خلال شهر مارس الحالي للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هي من حق المواطن على الدولة.