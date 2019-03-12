شعبة الدواجن تناقش قرار حظر تداول الطيور الحية فى القاهرة والجيزة

كتب – إسلام سعيد

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، عن عقد اجتماع للشعبة ظهر اليوم، الثلاثاء، لبحث عدد من قضايا قطاع الدواجن وعلى رأسها بدء تنفيذ قرار حظر تداول الطيور الحية فى القاهرة تنفيذا للقرار رقم 70 لسنة 2009.

وأضاف رئيس الشعبة لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من القضايا المقرر طرحها للنقاش خلال الاجتماع ومنها أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية وكذلك مستقبل الأسعار خلال الشهور القادمة فى ظل زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، إضافة إلى طرح مقترحات بشأن زيادة إنتاجية الثروة الداجنة.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قررت أكتوبر 2018 تفعيل القانون (70) لسنة (2009)، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم (941) لسنة (2009)، والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، والذى نص فى مادته الأولى على أنه لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلى أى مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص فى المعمل القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور.