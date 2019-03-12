شركتا طيران برازيلية ومكسيكية تعلقان رحلاتهما بطائرات "بوينج 737 ماكس 8"

مكسيكو سيتى ـ برازيليا (أ ش أ)

علقت شركتا "جول" البرازيلية للطيران و "إيرومكسيكو" المكسيكية للطيران اليوم الثلاثاء، استخدام طائراتهما من طراز "بوينج 737 ماكس 8"؛ وذلك فى أعقاب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أمس الأول الأحد.

وقالت شركة الطيران البرازيلية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - إنها أوقفت 121 طائرة من هذا الطراز وتتابع عن كثب التحقيقات فى حادث الطائرة المنكوبة..مضيفة أنها تأمل فى إعادة استخدام الطائرات مجددا فى أقرب وقت ممكن..مشيرة إلى أنها قامت بتشغيل نحو ثلاثة آلاف رحلة بواسطة طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 8" منذ دخولها الخدمة فى شهر يونيو الماضى بأمان وكفاءة.

من جانبها ..ذكرت شركة الطيران المكسيكية " أنها تثق بشكل تام فى سلامة أسطول طائراتها إلا أنها أمرت بتعليق الرحلات من أجل ضمان راحة عملائها" .. مشيرة إلى أن الطائرات الأخرى ستقوم بالتحليق فى الأجواء التى كانت تحلق بها طائرات "بوينج 737 ماكس 8".

يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت وهى فى طريقها من العاصمة "أديس أبابا" إلى العاصمة الكينية (نيروبي) وأسفرت عن مقتل 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وكان الاتصال قد انقطع مع الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا حيث هوت بالقرب من بلدة "بيشوفتو" جنوب شرق العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) وقد أعلنت السلطات عدم وجود ناجين.