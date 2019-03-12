video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شركتا طيران برازيلية ومكسيكية تعلقان رحلاتهما بطائرات "بوينج 737 ماكس 8"

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:08 م
شركتا طيران برازيلية ومكسيكية تعلقان رحلاتهما بطائرات "بوينج 737 ماكس 8" موقع تحطم الطائرة الأثيوبية
مكسيكو سيتى ـ برازيليا (أ ش أ)
إضافة تعليق

علقت شركتا "جول" البرازيلية للطيران و "إيرومكسيكو" المكسيكية للطيران اليوم الثلاثاء، استخدام طائراتهما من طراز "بوينج 737 ماكس 8"؛ وذلك فى أعقاب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أمس الأول الأحد.

وقالت شركة الطيران البرازيلية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - إنها أوقفت 121 طائرة من هذا الطراز وتتابع عن كثب التحقيقات فى حادث الطائرة المنكوبة..مضيفة أنها تأمل فى إعادة استخدام الطائرات مجددا فى أقرب وقت ممكن..مشيرة إلى أنها قامت بتشغيل نحو ثلاثة آلاف رحلة بواسطة طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 8" منذ دخولها الخدمة فى شهر يونيو الماضى بأمان وكفاءة.

من جانبها ..ذكرت شركة الطيران المكسيكية " أنها تثق بشكل تام فى سلامة أسطول طائراتها إلا أنها أمرت بتعليق الرحلات من أجل ضمان راحة عملائها" .. مشيرة إلى أن الطائرات الأخرى ستقوم بالتحليق فى الأجواء التى كانت تحلق بها طائرات "بوينج 737 ماكس 8".

يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت وهى فى طريقها من العاصمة "أديس أبابا" إلى العاصمة الكينية (نيروبي) وأسفرت عن مقتل 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وكان الاتصال قد انقطع مع الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا حيث هوت بالقرب من بلدة "بيشوفتو" جنوب شرق العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) وقد أعلنت السلطات عدم وجود ناجين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة هندية توقف تحليق طائراتها من طراز "بوينج 737 ماكس 8"

إندونيسيا توقف تحليق طائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 لفحصها

بوينج 737 ماكس 8

البرازيل

المكسيك

اثيوبيا

طائره اثيوبيا المنكوبه




لا تفوتك
التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة