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شركة هندية توقف تحليق طائراتها من طراز "بوينج 737 ماكس 8"

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:54 ص
شركة هندية توقف تحليق طائراتها من طراز "بوينج 737 ماكس 8" موقع تحطم الطائرة الأثيوبية
نيودلهى(أ ش أ)
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أعلنت شركة "جيت" الهندية للطيران وقف تحليق طائراتها من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، وذلك فى أعقاب حادث الطائرة الإثيوبية التى تحطمت مؤخرا بينما كانت فى طريقها من أديس أبابا إلى نيروبى مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن خمس طائرات سوف يشملها قرار وقف التحليق، مشيرة إلى أن شركة "جيت" على اتصال حاليا بالشركة المصنعة لهذه الطائرة.

وكانت هيئة مراقبة الطيران فى الهند طلبت أمس تقييم سلامة الطائرات من هذا الطراز، كما أصدرت تعليمات بشأن تحليقها تشمل ألا تقل خبرة الطيار عن 1000 ساعة فى القيادة.

 


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