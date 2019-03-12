شركة "روس نفط": سندافع عن حقوقنا حال الضرر جراء عقوبات أمريكا على فنزويلا

موسكو (أ ش أ)

أعلنت شركة (روس نفط) الحكومية الروسية، أنها ستقيّم عواقب التصريحات الأمريكية بشأن عملها فى فنزويلا .. مشيرة إلى أنها ستدافع عن حقوقها فى حالة اكتشاف ضرر عليها.

وذكر بيان صادر عن الشركة الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها تُقيم حاليا نتائج التصريحات التى أدلى بها المسئولون الأمريكيون.. لافتة إلى أنه فى حال وقوع ضرر عليها فإنها ستسعى لحماية حقوقها وفقا لقواعد القانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن الضرر المباشر الناجم عن تطبيق العقوبات الأمريكية ستتحمله فى المقام الأول الشركات الأمريكية المتربعة على عرش صناعة النفط مثل (شيفرون) و(إكسون موبيل) و(شلمبرجير) و(هاليبورتون) و(بيكر هيوز) و(كونوكو فيليبس) وغيرها.

وأكدت الشركة أن العقوبات الأمريكية على فنزويلا تعتبر تدخلا فى الأنشطة الاقتصادية للشركات على أراض الدول ذات السيادة، ويعد انتهاكا لمبدأ حماية الاستثمارات على المستوى الدولي.

وكان وزيرالخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد هاجم روسيا أمس الإثنين..مؤكدا أن شركة (روس نفط) الحكومية الروسية تواصل شراء شحنات النفط الخام من شركة النفط الحكومية الفنزويلية متحدية العقوبات الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على مصرف (يوروفينانس موس نار بنك) الروسى بسبب تعاملاته مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية.