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شركة الحديد والصلب تنتج 73.7 ألف طن بقيمة 722 مليون جنيه فى 7 أشهر

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:32 م
شركة الحديد والصلب تنتج 73.7 ألف طن بقيمة 722 مليون جنيه فى 7 أشهر الحديد والصلب - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم
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كشفت شركة الحديد والصلب، إحدى شركات القابضة المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،عن بيانات إنتاجها خلال شهر يناير الماضى وخلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى، وذلك فى بيان لها اليوم.

 

وبحسب البيان، أنتجت شركة الحديد والصلب، خلال شهر يناير الماضى ،نسبة 17% من المستهدف حيث أنتجت 9020 طنا من الصلب ،فيما أنتجت 13781 طنا معد للبيع بنسبة 29% من المستهدف البالغ 46750 طنا .

 

وأضاف البيان أن الشركة أنتجت 15048 طنا بنسبة 28% من المستهدف  فى شهر ديسمبر الماضى، وأنتجت 12409 طنا كمنتج قابل للبيع بنسبة 26% من المستهدف.

 

كما  أنتجت الشركة فى شهر يناير العام الماضى 10945 طن بنسبة 20% من المستهدف وأنتجت 16381 طنا منتج تام للبيع بنسبة 35% من المستهدف.

 

كما بلغ الإنتاج فى الفترة من 1يوليو 2018 حتى نهاية يناير 2019 نحو 64211 طنا بنسبة 24% من المستهدف، فيما لم تصدر الشركة أي منتجات فى شهر يناير 2019 .

 

وبلغت قيمة المبيعات خلال شهر يناير الماضى 133.9 مليون جنيه، كما بلغت المبيعات فى الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية يناير 2019  نحو 722.1 مليون جنيه، منها 73721 طن مبيعات محلية و687 طن صادرات فقط.


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